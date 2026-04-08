Иракская группировка «Катаиб Хезбалла» отпустила похищенную в Багдаде американскую журналистку

The Insider
Журналистка Шелли Киттлсон, похищенная проиранской группировкой «Катаиб Хезбалла» в Багдаде около недели назад, была освобождена. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио. 

В своих соцсетях Рубио добавил, что Штаты сейчас работают над безопасным выездом журналистки из Ирака. Где она находится сейчас, не уточняется. О состоянии ее здоровья тоже ничего не известно. 

Об исчезновении Киттлсон стало известно 31 марта. Одним из первых об этом сообщил ее коллега, аналитик CNN Алекс Плитсас. Шелли Киттлсон вела репортажи из стран Ближнего Востока и Афганистана. В ее Twitter указано сотрудничество с Би-би-си, Al-Monitor, Foreign Policy и Politico. 

Накануне в Telegram-канале, близком к боевикам, было опубликовано заявление, в котором говорилось, что Киттлсон освободят при условии, что она немедленно покинет страну. Там также выложили видео с журналисткой, в котором она на камеру говорит, что американские власти якобы просили ее собирать разведывательную информацию. 

Как писала газета The Washington Post, на этой неделе американские власти официально объявили Киттлсон заложницей. Американские и иракские чиновники полагали, что ее могут удерживать в Джурф аль-Сахаре — городе примерно в 60 км к югу от Багдада, который считается оплотом группировки «Катаиб Хезбалла».

Группировка при этом не выдвигала публичных требований в обмен на освобождение журналистики. В то же время Associated Press писало, что обсуждался обмен Киттлсон на нескольких боевиков «Катаиб Хезбаллы», задержанных иракскими властями. 

