Intel присоединилась к инициативе Илона Маска по изготовлению процессоров для ИИ и роботов

Intel объявила о вступлении в проект Terafab — инициативу Илона Маска по созданию полупроводникового производства совместно со SpaceX и Tesla. Об этом компания сообщила во вторник, 7 апреля, в публикации в соцсети Twitter (X). Акции Intel сразу после этого объявления выросли более чем на 2%, отмечает Reuters. В подтверждение переговоров компания опубликовала снимок, на котором гендиректор Intel Лип-Бу Тан пожимает руку Маску, — утверждается, что богатейший человек мира побывал в кампусе Intel на минувших выходных.

Цель Terafab — производить процессоры для робототехники и дата-центров. Согласно публикации Intel, ее компетенции в разработке, изготовлении и упаковке чипов должны помочь выйти на годовую мощность в один тераватт вычислений для нужд ИИ и роботостроения. Тан также выпустил отдельный пост с оценкой этого партнерства:

«Илон доказал умение переосмыслять целые индустрии. Именно этого сегодня не хватает в производстве полупроводников. Terafab — это смена парадигмы в том, как будут создаваться логика, память и корпусировка».

Проект Terafab был анонсирован Маском несколько месяцев назад. По его планам, Tesla, SpaceX и xAI — которые недавно объединились — построят в Остине, штат Техас, два завода. Первый будет предназначен для нужд автомобилей и человекоподобных роботов, второй — для ИИ-дата-центров в космосе. Тогда же Маск допустил, что компания, «возможно, что-нибудь сделает» совместно с Intel.

Для Intel это партнерство — важная веха в стратегии выхода из кризиса, отмечает Reuters. Компания уступила конкурентам в ИИ-гонке, однако в последнее время фиксирует восстановление спроса на свои процессоры. Операционный убыток контрактного подразделения Intel Foundry по итогам 2025 года составил $10,32 млрд при росте выручки сегмента всего на 3%. Компания рассчитывает предложить внешним заказчикам свою технологию 18A, которая прежде использовалась преимущественно для внутренних нужд.

Параллельно SpaceX готовится к крупнейшему в истории IPO. Компания конфиденциально подала заявку на размещение акций на бирже США, рассчитывая привлечь до $75 млрд при целевой оценке до $2 трлн. Размещение намечено на июнь этого года.