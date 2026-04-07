Россия изменила график лунных миссий: часть проектов ускорили

Запуски нескольких российских лунных аппаратов перенесены, некоторые — на более ранние сроки. Речь идёт о миссиях «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30», которые планируется отправить в период с 2032 по 2036 годы. Об этом сообщил вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев, его цитирует «Интерфакс».

Согласно новым данным,

станция с луноходом «Луна-29» может стартовать в 2032 году (предыдущая дата 2035 год, называлась в 2019 году);

может стартовать в 2032 году (предыдущая дата 2035 год, называлась в 2019 году); посадочная станция с многоразовым лунным кораблем для поддержки пилотируемых миссий «Луна-30» — в 2034-м, (предыдущая дата 2036 год, назвалась в январе 2026 года);

— в 2034-м, (предыдущая дата 2036 год, назвалась в январе 2026 года); станция «Луна-28» — запуск снова отложен, теперь он запланирован на 2036 год (в предыдущие годы назывались 2030 и затем 2034 год).

В октябре 2025 года сообщалось также, что станцию «Луна-27А» планируют отправить в 2029 году, «Луна-27Б» — в 2030-м (проект «Луна-27» предусматривает создание двух посадочных космических аппаратов) — сроки переносились несколько раз, изначально планировался запуск «Луны-27» в 2025 году. Ещё раньше в Роскосмосе заявляли, что в 2028 году может стартовать «Луна-26». По словам Чернышева, программа делится на два этапа: сначала отрабатываются технологии и изучаются районы посадки, затем предполагается создание элементов будущих лунных баз.

В 2019 году тогдашний глава Роскосмоса заявлял, что «Луну-26» планируется отправить в 2023 году, а «Луну-27» в 2024 году. Однако работа в итоге замедлилась из-за вторжения России в Украину и прекращения сотрудничества ЕКА с Россией. Запуск «Луны-25» состоялся в 2023 году вместо прогнозируемого 2021-го. Аппарат разбился о поверхность Луны.

История «Лун»

Серия «Луна» — это программа автоматических станций для исследования Луны, начатая ещё в СССР и возобновлённая в современной России. Новые миссии должны изучать поверхность, искать воду и готовить будущие высадки.

14 сентября 1959 года произошло первое в истории столкновение искусственного объекта с другим небесным телом: в 00:02 по московскому времени советская автоматическая станция «Луна-2» врезалась в поверхность Луны. Спустя примерно полчаса туда же упала третья ступень ракеты-носителя массой более одной тонны. Факт попадания подтвердили астрономы — они зафиксировали облако пыли в районе Моря Дождей. Это место позже получило название Залив Лунника.

Уже в октябре 1959 года станция «Луна-3» передала первые в истории изображения обратной стороны Луны, невидимой с Земли. Следующей задачей стало достижение мягкой посадки. В 1963 году к Луне отправилась станция «Луна-4», но выполнить задачу не удалось: аппарат прошёл на расстоянии около 8,5 тысячи километров от поверхности и остался на вытянутой орбите вокруг Земли. Аналогичные попытки в последующие годы также завершались неудачей — всего в 1963–1965 годах было проведено 11 запусков.

Прорыв произошёл 3 февраля 1966 года, когда «Луна-9» впервые в мире совершила мягкую посадку в районе Океана Бурь. Аппарат передал на Землю панорамные снимки, которые помогли изучить рельеф спутника. Уже 31 марта 1966 года была запущена станция «Луна-10», созданная на базе предыдущей миссии. 3 апреля она вышла на орбиту и стала первым в мире искусственным спутником Луны.

Станция проводила научные исследования, изучая состав пород, радиацию и магнитное поле. Одновременно миссия имела и символическое значение: аппарат передавал с орбиты мелодию «Интернационала», которую услышали участники съезда КПСС в Москве.

В 1970-х годах советская программа продолжила развитие. Станция «Луна-16» в 1970 году доставила на Землю более 100 граммов лунного грунта. Позже миссии «Луна-20» (1972) и «Луна-24» (1976) привезли ещё около 225 граммов образцов, причём последняя смогла пробурить поверхность на глубину около двух метров.

После длительного перерыва Россия вернулась к лунной программе в 2023 году с запуском станции «Луна-25». Автоматическую станцию «Луна-25» запустили 11 августа 2023 года с космодрома Восточный. Аппарат отправили к Луне с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат». Пуск прошёл в штатном режиме, после отделения разгонного блока станция вышла на траекторию перелёта к Луне.

16 августа аппарат успешно вышел на окололунную орбиту. Однако 19 августа, по предварительным данным, из-за отклонения параметров работы двигателя от расчётных станция потеряла орбиту и столкнулась с поверхностью Луны.