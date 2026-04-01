Весенний паводок в России: в 32 регионах затоплены дома и дороги, жители жалуются на бездействие властей

В 32 регионах России в результате таяния снега подтоплены приусадебные участки, дороги и жилые дома, сообщили в МЧС в разговоре с РИА «Новости». В ведомстве заявляют, что проводят превентивные меры, в том числе с использованием беспилотников.

Красноярский край



По данным МЧС России, в Красноярском крае подтоплены 59 жилых домов, 65 приусадебных участков и десятки подполов. В ряде домов вода поднялась выше уровня пола. Местые жители жалуются на бездействие властей.

Как сообщает ТВК, в поселке Емельяново жители утверждают, что борются с последствиями паводка уже четвертый день практически самостоятельно. Вода начала подниматься 28 марта. Жители пытались отгородиться и строили временные барьеры, но это не помогло — участки затопило, а вода дошла до скважин. Одна из семей с маленьким ребенком осталась без чистой воды — из крана идет мутная жидкость с песком и запахом.

Жители считают, что ситуацию усугубила не только погода, но и состояние инфраструктуры — в частности, забитые дренажные канавы. По их словам, обращения в местную администрацию результата не дали: людям советовали решать проблему самостоятельно. Один из жителей рассказал, что несколько дней очищал водоотвод вручную, однако это не остановило подтопление.

Кроме того, из-за размытых дорог нарушена транспортная доступность: школьные автобусы не доезжают до домов, детей высаживают на остановках, и им приходится идти пешком до полутора километров по затопленным участкам.

Дагестан

Самая тяжелая ситуация остается в Дагестане. На 1 апреля подтопленными остаются пять муниципальных образований, семь населенных пунктов, 822 жилых дома, 1221 приусадебный участок и 58 участков автодорог.

В нескольких районах введен режим ЧС, в ряде населенных пунктов зафиксированы перебои с электричеством, водой и газом. В республике продолжаются работы по восстановлению энерго- и газоснабжения.



В разговоре с «Коммерсантом» местные жители пожаловались на проблемы с инфраструктурой, которые усилили последствия наводнения. По их словам, в ряде районов ливневая канализация отсутствует или не справляется с нагрузкой. Также собеседники издания рассказали, что устранение последствий наводнения идет неравномерно и не оперативно.