Новости

США запросили у Польши батарею Patriot для Ближнего Востока — Варшава отказала

The Insider
По данным Rzeczpospolita, в ходе неофициальных контактов американская сторона предложила Варшаве отправить одну батарею Patriot в зону конфликта, а также передать ракеты PAC-3 MSE из арсенала польской армии. 

В настоящее время Польша располагает двумя батареями Patriot, включающими 16 пусковых установок. Комплексы оснащены ракетами PAC-3 MSE и способны поражать цели на дальности до 100 км.

Польша отвергла запрос. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские комплексы Patriot предназначены исключительно для защиты национального воздушного пространства и восточного фланга НАТО: 

«Наши батареи Patriot и их вооружение служат для защиты польского неба и восточного фланга НАТО. Ничего в этом вопросе не меняется, и мы не планируем их никуда перемещать! Наши союзники хорошо знают и понимают, насколько важные задачи мы здесь выполняем. Безопасность Польши — абсолютный приоритет».

Ранее премьер-министр Дональд Туск исключил отправку польских военных в Иран. В министерстве обороны при этом подчеркивают, что никакого давления со стороны США не оказывается.

По оценке британского аналитического центра RUSI, за первые 16 дней конфликта США и страны Персидского залива израсходовали около 1500 ракет PAC-3. Восполнение запасов может занять более двух лет: Lockheed Martin производит порядка 600 таких ракет в год, а для наращивания производства до 2000 единиц потребуется до семи лет.

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

