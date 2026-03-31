США запросили у Польши батарею Patriot для Ближнего Востока — Варшава отказала

По данным Rzeczpospolita, в ходе неофициальных контактов американская сторона предложила Варшаве отправить одну батарею Patriot в зону конфликта, а также передать ракеты PAC-3 MSE из арсенала польской армии.

В настоящее время Польша располагает двумя батареями Patriot, включающими 16 пусковых установок. Комплексы оснащены ракетами PAC-3 MSE и способны поражать цели на дальности до 100 км.

Польша отвергла запрос. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские комплексы Patriot предназначены исключительно для защиты национального воздушного пространства и восточного фланга НАТО:

«Наши батареи Patriot и их вооружение служат для защиты польского неба и восточного фланга НАТО. Ничего в этом вопросе не меняется, и мы не планируем их никуда перемещать! Наши союзники хорошо знают и понимают, насколько важные задачи мы здесь выполняем. Безопасность Польши — абсолютный приоритет».

Ранее премьер-министр Дональд Туск исключил отправку польских военных в Иран. В министерстве обороны при этом подчеркивают, что никакого давления со стороны США не оказывается.

По оценке британского аналитического центра RUSI, за первые 16 дней конфликта США и страны Персидского залива израсходовали около 1500 ракет PAC-3. Восполнение запасов может занять более двух лет: Lockheed Martin производит порядка 600 таких ракет в год, а для наращивания производства до 2000 единиц потребуется до семи лет.