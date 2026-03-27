Запущенная еще администрацией Джо Байдена в 2021 году программа «Строим Америку, покупаем американское» (Build America, Buy America), подразумевающая выделение госфинансирования на проекты по строительству доступного жилья из произведенных на территории США стройматериалов фактически застопорилась — большинство проектов не подходит под условия программы. Об этом сообщает Associated Press.

По словам застройщиков, по условиям программы практически всё, используемое при строительстве домов, финансируемых из федерального бюджета, — от систем отопления до потолочных вентиляторов — должно иметь маркировку «сделано в США». Однако годами необходимые для строительства товары импортировались из стран, где дешевле рабочая сила и производство. Программа предусматривает возможность одобрять в исключительном порядке проекты, не отвечающие требованиям по локализации производства стройматериалов, однако из-за того, что администрация Трампа сократила персонал министерства жилищного строительства и городского развития, этот процесс затягивается.

Как рассказали журналистам представители компаний-застройщиков, им приходится тратить дополнительное время и нанимать специальных консультантов, просто чтобы найти подходящие стройматериалы американского производства, причем особенно сложно это сделать в сельской местности. Заявки на освобождение от соблюдения требований министерство рассматривает не меньше 6 месяцев, что заставляет девелоперов затягивать строительство или делать выбор в пользу менее масштабных проектов, способных обойтись без государственного финансирования. Одновременно с этим профсоюзы, объединяющие работников сталелитейной и обрабатывающей промышленности, настаивают на том, чтобы закон продолжал соблюдаться, а государственное финансирование выделялось на закупку продукции американских предприятий.