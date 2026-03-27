Бывшей участнице «Фракции Красной армии» Даниэле Клетте предъявили обвинения в покушении на убийство и грабеже

The Insider
Бывшей участнице немецкой левоэкстремистской организации «Фракция Красной армии» (Rote Armee Fraktion, RAF) предъявили обвинения в двух случаях покушения на убийство, похищении человека, совершении взрывов и покушении на них, а также грабеже. Об этом заявила федеральная прокуратура Германии. 

23 марта обвинительное заключение было передано в Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне, который теперь должен определить дату заседания по этому делу.  

Клетте сейчас 67 лет, ее арестовали в феврале 2024 года в квартире в Берлине, с тех пор она остается под стражей. До этого она скрывалась от властей около 30 лет. В квартире обнаружили боеприпасы. По версии обвинения, она принимала участие в трех атаках, организованных RAF в 1990–1993 годах, в том числе на посольство США в Бонне. Тогда боевики произвели не менее 250 выстрелов по зданию, непосредственной опасности подверглись 20 человек. Кроме того, Клетте участвовала в попытке подрыва автомобиля перед зданием Deutsche Bank AG в Эшборне — тогда взрыва не произошло, потому что детонатор вышел из строя. Также она принимала участие в нападении на тюрьму Вайтерштадт — к тому моменту тюрьма была только построена и заключенных там еще не было. Группа боевиков отряда RAF под названием «Катарина Хаммершмидт» перелезли через тюремную ограду, связали и похитили нескольких охранников — их вывезли с территории тюрьмы на фургоне Volkswagen, при этом похитив у одной из жертв ключи от машины и бумажник. Позднее в помещении взорвали несколько самодельных бомб, повредив административное здание и тюремные блоки.  

RAF — леворадикальная террористическая группировка, действовавшая с 1970-х годов. Ее члены совершали теракты, ограбления и политические убийства в течение 30 лет на территории Западной, а затем и объединенной Германии. В частности, они подозреваются в убийстве генерального прокурора ФРГ Зигфрида Бубака в 1977 году и государственного деятеля Детлева Карстена Роведдера в 1991 году. Группировка объясняла свои действия ненавистью к государственному аппарату ФРГ, продолжающему, по их мнению, политику нацистов, и защитой интересов рабочих. Клетте принадлежала к так называемому третьему поколению организации, активно действовавшему в 1990-х годах. 

