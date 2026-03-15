В Мариинском дворце изменили галерею почетных граждан: теперь там висят портреты Путина, Матвиенко и Гундяева — «Новая газета»

В Мариинском дворце Санкт-Петербурга после завершения ремонта изменили расположение портретов в галерее почетных граждан города. Теперь галерею открывают портреты президента России Владимира Путина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и патриарха Кирилла. Об этом пишет «Новая газета».

Ранее в начале галереи находились портреты первых почетных граждан Петербурга:

  • академика Дмитрия Лихачева — в 1941–1942 годах вместе с семьей находился в осажденном Ленинграде, но и в условиях блокады не прекращал научной деятельности. В это время им написана брошюра «Оборона древнерусских городов»;
  • поэтессы Ольги Берггольц — известна как «блокадная муза» Ленинграда, автор лозунга «Никто не забыт, ничто не забыто»;
  • альпиниста Михаила Боброва — в первые дни Великой Отечественной войны Бобров участвовал в маскировке шпиля Адмиралтейства и куполов Исаакиевского собора, которые служили ориентирами для немецкой артиллерии.

Также после обновления интерьера над портретами в нише был установлен герб города.

Дмитрий Лихачев получил звание почетного гражданина Санкт-Петербурга в 1993 году, Ольга Берггольц и Михаил Бобров — в 1994 году. Владимир Путин был удостоен этого звания в 2006 году, а Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл — в 2017 году.

