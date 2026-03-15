Почти 900 млн рублей похитили при обновлении коммунальной инфраструктуры Сочи — «Коммерсантъ»

В Сочи вынесен первый приговор по делу о хищении бюджетных средств при реализации программы развития города-курорта. По данным следствия, при реконструкции системы водоснабжения и водоотведения было похищено около 900 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Центральный районный суд Сочи признал исполнительного директора компании «Перспектива» Сергея Белоусова и бухгалтера Наталью Родину виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Белоусов получил пять лет лишения свободы условно, Родина — четыре года условно. Оба признали вину и сотрудничали со следствием.

Как установил суд, в 2024 году группа лиц организовала схему хищения средств, выделенных на модернизацию коммунальной инфраструктуры города. Работы выполнялись в рамках правительственной программы комплексного развития Сочи с общим финансированием около 173 млрд рублей.

По версии следствия, компании-подрядчики после получения авансов заключали фиктивные договоры с аффилированными фирмами на поставку труб, насосных станций, дизельных электростанций и другого оборудования. В документации указывались ложные сведения о стоимости и объемах поставок, а полученные средства переводились на подконтрольные счета.

Общий ущерб муниципалитету составил 889,8 млн рублей. Следствие в отношении еще девяти фигурантов дела продолжается.

