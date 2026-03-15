Италия начала подготовку к возвращению атомной энергетики спустя почти 40 лет запрета — Bloomberg

Правительство Италии разрабатывает план по возобновлению производства атомной энергии спустя почти четыре десятилетия после закрытия последнего ядерного реактора. Инициатива обсуждается в рамках стратегии по снижению высоких цен на энергоносители и поддержке экономики страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

По их данным, представители правительства проводят консультации с экспертами и изучают возможные технологические решения. Итальянские чиновники уже посетили Канаду для ознакомления с ядерными технологиями, а также провели переговоры с представителями Франции о состоянии и возможностях их атомной отрасли. Внутри правительства также обсуждаются варианты сотрудничества с США и Южной Кореей.

Министр энергетики Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что страна должна возобновить ядерную программу «как можно скорее», подчеркнув, что новые станции должны быть безопасными и экономически оправданными.

Возвращение к атомной энергетике рассматривается на фоне высоких цен на электроэнергию, которые остаются одними из самых высоких в Европе. Италия также сильно зависит от импорта природного газа, что делает экономику страны более уязвимой к колебаниям мировых цен.

В 2022 году, после начала полномасштабной войны России против Украины, цены на газ резко выросли, что дополнительно замедлило экономический рост страны. С тех пор власти начали активнее работать над диверсификацией источников энергии.

Дополнительное давление на энергетический рынок создает и нынешний конфликт вокруг Ирана, который нарушил поставки нефти и газа и привел к новому росту цен на энергоресурсы.

Первый шаг к возвращению атомной энергетики уже сделан: в прошлом году кабинет министров Италии утвердил новую правовую основу для развития атомной отрасли. Документ предусматривает подготовку национального стратегического плана к 2027 году. Он стал первым конкретным шагом к пересмотру запрета на атомную энергетику, введенного после референдума 1987 года.

Итальянские энергетические компании также создали исследовательскую компанию Nuclitalia для оценки экономической целесообразности атомной энергетики в стране. В проекте участвуют Enel, владеющая 51% компании, Ansaldo Energia с долей 39% и оборонная компания Leonardo, которой принадлежит 10%.

Власти рассматривают различные технологические решения — от крупных атомных электростанций до малых модульных реакторов. Эта технология позволяет строить реакторы быстрее и дешевле, а также использовать их для обеспечения энергией энергоемких отраслей, включая центры обработки данных и системы искусственного интеллекта.

Атомная энергетика в Италии фактически запрещена с конца 1980-х годов. После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году в стране резко усилились антиядерные настроения, и в 1987 году на референдуме большинство граждан проголосовало против использования атомной энергии. В результате власти приняли решение закрыть все действующие атомные электростанции и отказаться от строительства новых реакторов.

Обсуждение возвращения атомной энергетики происходит на фоне пересмотра роли ядерной энергетики в Евросоюзе. Несколько стран, включая Польшу, также развивают собственные ядерные программы, а ЕС смягчает ограничения на финансирование атомных проектов и увеличивает поддержку частных инвестиций в отрасль.