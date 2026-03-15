Премьер Бельгии заявил о необходимости переговоров ЕС с Россией

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что странам Евросоюза следует вести переговоры с Россией для заключения мирного соглашения, так как попытки заставить Москву отказаться от войны пока не дали результата.

«Поскольку мы не способны напугать Владимира Путина, отправляя оружие в Украину, и не можем задушить его экономически без поддержки США, остается только один метод: заключить соглашение».

Де Вевер отметил, что оказать действительно сильное давление на Россию можно лишь при «100% поддержке США». Однако, по его мнению, позиция Вашингтона не всегда однозначно поддерживает Киев. Он заявил, что иногда складывается впечатление, будто США «ближе к Путину», чем к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Без мандата на переговоры в Москве мы не находимся за столом переговоров, где американцы будут подталкивать Украину к принятию соглашения. И я уже могу сказать, что это будет плохое соглашение для нас», — сказал он.

В последние недели несколько европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, пытаются возобновить контакты с Владимиром Путиным, стремясь не оставлять переговоры о завершении войны, начатой Россией в феврале 2022 года, исключительно в руках президента США Дональда Трампа.

Однако глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что сначала страны блока должны договориться о том, каких именно шагов они ожидают от России, прежде чем напрямую обращаться к Путину. В прошлом месяце Каллас также заявила, что Европа должна выдвинуть «максималистские требования» и добиваться уступок от Кремля, включая согласие на сокращение вооруженных сил.