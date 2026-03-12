Зороастризм повлиял на иудаизм гораздо сильнее, чем считалось ранее, иудеи в том числе использовали зороастрийские алтари — исследование

Зороастризм эпохи Персидской империи оставил отчетливый след в религиозной жизни древних евреев — и этот след можно найти не в пересказах и легендах, а в реальных документах того времени. Об этом говорится в исследовании израильского историка Гада Барнеа из Хайфского университета, опубликованном в журнале Iran.

Барнеа сосредоточился на еврейской общине Элефантины — военного поселения в Верхнем Египте, существовавшего под властью Ахеменидов примерно с VI по IV век до нашей эры. Там были найдены сотни папирусов на арамейском языке — договоры, письма, судебные документы. Именно в этих текстах историк обнаружил то, что называет «зороастрийскими отзвуками»: свидетельства того, как персидская государственная религия проникала в быт и богослужение людей совершенно другой веры.

Один из ключевых находок — упоминание в документах двух персидских жрецов-магов, живших по соседству с еврейской общиной. Их имена несут в себе прямые отсылки к авестийским религиозным понятиям: одно переводится как «Митра услышал», второе, вероятно, означает «обученный» и восходит к священным текстам зороастрийцев. Кроме того, Барнеа составил список личных имен жителей Элефантины, в которых зашифрованы центральные понятия зороастризма: «священный огонь», «божественный порядок», «дух-хранитель», «поклоняющийся Митре». Эти имена носили не только персы, но и люди из ближайшего окружения евреев.

Самая неожиданная находка, описанная в исследовании, — огненный алтарь внутри еврейского храма. В одном из папирусов, рассказывающем о разгроме этого храма, среди поврежденного имущества упомянут предмет, обозначенный персидским техническим термином для зороастрийского огненного алтаря. По мнению Барнеа, это означает, что евреи Элефантины переняли элемент зороастрийского богослужения и включили его в собственную веру. В соседнем городе Сиена, как показывает еще одна надпись, в то же время существовало персидское «святилище ритуала барсом» — специальное место для зороастрийских обрядов. Скорее всего, именно оно и стало образцом для подражания.

Историк подчеркивает, что речь не идет об обращении евреев в зороастризм. Принятие элементов чужой религии было в древнем мире совершенно естественным явлением: в условиях многобожия разные культы легко уживались и обменивались практиками. Усвоение зороастрийских обрядов было для евреев скорее знаком лояльности персидской власти, чем сменой веры. Персидский царь воспринимался как часть «доброго творения» верховного бога, и демонстрировать уважение к его религиозным обычаям было политически разумно.

Барнеа считает, что его исследование подтверждает: Ахемениды действительно исповедовали форму зороастризма — вопреки скептикам, которые до сих пор сомневаются в этом. Зороастрийские концепции, распространявшиеся вместе с персидской экспансией, повлияли не только на евреев, но и на греков, египтян и многие другие народы. Их отзвуки прослеживаются в позднем иудаизме, христианстве, исламе и даже в еврейской мистике каббале. Документы Элефантины, по мнению ученого, дают редкую возможность увидеть этот процесс не в теории, а в живых исторических источниках.

