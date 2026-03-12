Роструд по поручению правительства начал массовую проверку маркетплейсов в поисках сотрудников без трудового договора — «Коммерсантъ»

В конце прошлого года Роструд начал массовую проверку российских маркетплейсов, чтобы выявить сотрудников, работающих не по трудовому договору. Как пишет «Коммерсантъ», соответствующее поручение дала в декабре вице-премьер Татьяна Голикова. Подлинность документа газете подтвердили в Роструде.

Согласно поручению, с 15 декабря по 17 февраля Роструд должен был провести проверки, включающие в том числе профилактические визиты в подразделения отдельных российских компаний. В их числе — маркетплейсы «Вайлдберриз», «Озон», «Яндекс Маркет» и сеть гипермаркетов «Мега». Роструд должен был доложить о результатах проверок до 2 марта.

Представители Роструда и маркетплейсов заявили «Ъ», что считают проверки плановыми. Однако ряд признаков указывает, что сейчас надзорные органы оказывают повышенное внимание этому виду бизнеса, отмечает издание.

Кроме того, по данным источника на финансовом рынке, Федеральная налоговая служба (ФНС) продолжает проверять связанные с маркетплейсами ПВЗ (пункты выдачи заказов) из-за подозрений в уклонении от уплаты страховых взносов и НДФЛ за работников. ФНС требует, чтобы сотрудники ПВЗ были непременно оформлены по трудовому договору.

