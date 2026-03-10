WP: Бывший сотрудник DOGE вынес данные 500 млн живых и умерших американцев на флешке и передал частной компании

Инспектор по надзору при Администрации социального обеспечения (SSA) США проводит расследование по жалобе, согласно которой бывший сотрудник «Департамента государственной эффективности» (DOGE), созданного в рамках правительства Трампа Илоном Маском, скопировал секретные базы данных с информацией о более чем 500 млн американцев (как живых, так и умерших) на флешку, а затем намеревался передать эти данные своему частному работодателю. Об этом сообщает The Washington Post, ознакомившаяся с текстом жалобы и пообщавшаяся с ее автором.

По данным издания, бывший инженер-программист DOGE работал в SSA, а в октябре перешел в фирму, являющуюся государственным подрядчиком. По словам нескольких сослуживцев, которым он якобы рассказывал об этом, у него были две строго засекреченные базы данных, содержащие номера социального страхования, даты и места рождения, сведения о гражданстве, расе и этническом происхождении, а также имена родителей граждан. По крайней мере одна из баз, по его словам, хранилась на флешке. Инженер якобы попросил одного из коллег помочь перенести данные на личный компьютер, чтобы «очистить» их перед загрузкой в системы компании. Другому сотруднику, который отказался помогать из-за опасений насчет законности происходящего, он будто бы сказал, что рассчитывает на президентское помилование, если его действия признают незаконными.

Жалоба поступила в инспекцию SSA 9 января, а 26 января была дополнена. Инспектор уведомил о ее существовании членов четырех комитетов Конгресса и передал ее в Счетную палату США, которая ведет собственный аудит доступа DOGE к данным. По сведениям источников WP, компания, в которой работает бывший сотрудник DOGE, провела двухдневное внутреннее расследование и не нашла подтверждений изложенным в жалобе фактам. Адвокат инженера заявил, что его клиент отрицает все обвинения. Официальный представитель SSA ранее назвал обвинение «ложным», однако это заявление прозвучало еще до начала расследования.

Помимо этой жалобы, в августе бывший директор по данным SSA Чарльз Борхес сообщил Конгрессу о том, что сотрудники DOGE незаконно загрузили копии данных американцев в стороннее облачное хранилище. В январе Министерство юстиции признало в судебных документах, что сотрудники DOGE получали доступ к данным SSA без ведома руководства ведомства, в том числе передавали их через несанкционированный сторонний сервис, и что один из них подписал соглашение об обмене данными с неназванной политической группой, стремившейся оспорить итоги выборов в нескольких штатах. Борхес заявил WP, что последствия произошедшего уже невозможно оценить в полной мере:

«Это наихудший сценарий из возможных. Копий может быть одна, а может быть миллион — и теперь мы этого никогда не узнаем».

Скандал вокруг действий DOGE в SSA продолжается с начала 2025 года, когда Трамп уполномочил структуру Илона Маска провести масштабную ревизию федеральных ведомств в поисках мошенничества и неэффективных расходов. По данным источников WP, команда из десятка инженеров DOGE, развернутая в штаб-квартире SSA с февраля, фактически не значилась в организационной структуре агентства. Аналогичная ситуация произошла и в Национальном совете по трудовым отношениям (NLRB): сотрудники DOGE скачали с его серверов конфиденциальные данные о профсоюзах и судебных разбирательствах, а затем попытались удалить следы своей работы, отключив инструменты мониторинга.

