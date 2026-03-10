Amazon разместит облигации на рекордную сумму $37–42 млрд для финансирования ИИ-инфраструктуры — Bloomberg

Amazon запускает одно из крупнейших размещений корпоративных облигаций в истории. По данным источников Bloomberg, компания рассчитывает привлечь от $37 млрд до $42 млрд в ходе размещения в долларах и евро.

На американском рынке Amazon предлагает высокорейтинговые облигации со сроками погашения от 2 до 50 лет, намереваясь собрать от $25 млрд до $30 млрд. Всего планируется 11 траншей. Первоначальный ориентир по доходности наиболее длинного транша с погашением в 2076 году примерно на 1,55 процентного пункта выше доходности казначейских облигаций США. В Европе Amazon намерен дебютировать на рынке евробондов с восемью траншами на срок от 2 до 38 лет и привлечь до €10 млрд. Как пишет Bloomberg, подобного восьмитраншевого предложения европейский рынок еще не видел. Организаторами долларового размещения выступают HSBC, Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan Chase.

Размещение Amazon является частью серии крупных сделок технологических гигантов, финансирующих гонку ИИ на долговых рынках. Месяцем ранее Alphabet (владелец Google) привлекла порядка $32 млрд на американском и европейском рынках, Oracle — $25 млрд в США. Отмечается, что сами инвесторы охотно участвуют в таких сделках: заявки на последние размещения в секторе превышали предложение в несколько раз. Последний раз Amazon выходила на рынок облигаций в ноябре, продав долларовые бумаги на $15 млрд.

Bloomberg пишет, что акционеры всё настороженнее смотрят на растущие расходы компании. В феврале Amazon объявил о капиталовложениях на уровне $200 млрд в 2026 году — в дата-центры, чипы и оборудование, — что превысило прогнозы аналитиков и обвалило котировки акций компании примерно на 10%. Совокупные прогнозируемые расходы Amazon, Alphabet, Meta и Microsoft на 2026 год составляют около $650 млрд.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в прошлом году приобрел корпоративные облигации ряда технологических компаний, в том числе Meta, Broadcom и Intel, на общую сумму не менее $82 млн.

