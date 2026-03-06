Новые назначения в культуре: Безруков возглавил МХАТ имени Горького, Хабенский стал и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Актер и режиссер Сергей Безруков стал художественным руководителем МХАТ имени М. Горького, пишет Interfax со ссылкой на сообщение Министра культуры Ольги Любимовой в ее канале в Max. Вместе с тем актер и режиссер Константин Хабенский стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

Министр культуры отметила, что Хабенский продолжит возглавлять Московский художественный театр имени А. П. Чехова.

Ректором Школы-студии МХАТ с 2013 года был Игорь Золотовицкий, скончавшийся 14 января 2026 года. После его смерти исполняющим обязанности ректора назначили Константина Богомолова. Однако выпускники школы выступили против этого назначения, так как оно нарушает «традицию преемственности», и менее чем через месяц Богомолова сняли с должности. Издание Deutsche Welle отмечает, что обращение распространялось без подписей, но его опубликовали выпускники Школы-студии с самыми разными политическими взглядами — и те, кто эмигрировал, и те, кто поддерживает власть.

Константин Хабенский публично старается не занимать ни «антивоенную», ни пророссийскую позицию и называет себя аполитичным человеком, концентрируясь на театре.

Сергей Безруков открыто поддержал российскую агрессию против Украины. Внесен в санкционные списки Евросоюза, Украины, Канады, Швейцарии и других стран за распространение активной пропаганды в поддержку войны и аннексии Крыма.

