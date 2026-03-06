Жительницу Тольятти Полину Евтушенко приговорили к 14 годам колонии. Она обсуждала войну с провокатором

27-летнюю Полину Евтушенко приговорили к 14 годам колонии по делу, инициированному провокатором, который познакомился с ней в соцсети «ВКонтакте» и обсуждал войну. Об этом сообщают RusNews и SotaVision.

Прокурор ранее запрашивал для Евтушенко 18 лет колонии. Как отмечает SotaVision, судья практически не принимал ходатайства защиты и с самого начала встал на сторону обвинения.

Полину Евтушенко задержали в июле 2023 года у ворот детского сада, куда она привела свою пятилетнюю дочь. Теперь ее признали виновной по шести статьям УК. В частности, ей вменяли в вину статьи о подготовке к госизмене, содействии терроризму, публичных призывах к терроризму и экстремизму, реабилитации нацизма и распространении «фейков» об армии.

В основу обвинения Евтушенко легли записи ее разговоров с жителем Самары Николаем Комаровым. По мнению следствия, Полина Евтушенко склоняла его вступить в легион «Свобода России», который российские власти считают террористической организацией.

Как выяснили СМИ позже, Комаров сам выступил инициатором общения: он познакомился с Евтушенко в соцсети «ВКонтакте», постоянно расспрашивал ее о войне, мобилизации, отношении к России и Украине, а все разговоры тайно записывал на диктофон. Все эти записи он передал в ФСБ.

Адвокаты и независимые эксперты отмечали, что Евтушенко не уговаривала Комарова вступать в легион «Свобода России», а наоборот, отговаривала его от этого. Эксперт-лингвист ФСБ интерпретировала ее отдельные фразы как «создание положительного образа врага» и «склонение косвенным способом».