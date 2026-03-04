Жену погибшего в российском СИЗО украинского военнопленного приговорили к 13 годам заключения за перевод ВСУ

1-й Западный окружной военный суд в Петербурге приговорил уроженку Донецкой области Ангелину Скибу к 13 годам заключения за перевод денежных средств ВСУ. Об этом сообщила «Медиазона». Муж осужденной — украинский военнослужащий Николай Скиба — попал в российский плен в 2022 году и погиб в СИЗО Камышина в 2024 году.

25-летнюю Ангелину Скибу признали виновной по статьям о финансировании терроризма и государственной измене. Согласно позиции обвинения, в 2024–2025 годах, находясь на территории Украины, она сделала шесть переводов на нужды ВСУ и отдельно — бригады «Азов» на общую сумму около 6,8 тысячи рублей. Прокуратура просила назначить ей 17 лет колонии и штраф 500 тысяч рублей.



На заседании обвинение утверждало, что Скиба понимала характер переводов, поскольку ее муж служил в украинской армии и «участвовал в боевых действиях против Российской Федерации». Защита настаивала, что доказательств наступления каких-либо последствий от переводов нет, и просила суд учесть обстоятельства жизни Скибы во время боев за Мариуполь, где она вместе с семьей долгое время находилась в бомбоубежище и занималась гуманитарной помощью жителям города.

Дело против Ангелины Скибы возбудило управление ФСБ по Псковской области. Ее задержали 10 августа 2025 года по подозрению в финансировании терроризма, на следующий день суд в Пскове отправил ее под арест, а в ноябре в деле появилась статья о госизмене. Сейчас она находится в СИЗО в Пскове и участвовала в заседаниях по видеосвязи.

Муж осужденной, украинский военнослужащий Николай Скиба, служил старшим солдатом в 12-й бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Он участвовал в обороне Мариуполя, в мае 2022 года по приказу командования вместе с другими украинскими военными вышел с территории завода «Азовсталь» и сдался в российский плен.

Как следует из данных украинской платформы памяти «Мемориал», Скиба скончался 11 марта 2024 года в СИЗО Камышина в Волгоградской области, где находился в плену. В документах причиной смерти указаны плевропневмония и кахексия — состояние крайнего истощения организма. Ему было 28 лет.