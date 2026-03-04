США и Эквадор начали совместную военную операцию против наркокартелей в Эквадоре

Вооруженные силы США и Эквадора начали совместную военную операцию против наркокартелей на территории Эквадора. Об этом сообщило Южное командование США в Twitter.

«3 марта вооруженные силы Эквадора и США начали операции против организаций, признанных террористическими, на территории Эквадора. Эти действия являются ярким примером приверженности партнеров в Латинской Америке и Карибском регионе борьбе с угрозой наркотерроризма», — говорится в сообщении командования.

Наркокартели признаны в Эквадоре террористическими организациями.

США уже много лет называют транснациональные наркокартели и их политических покровителей наркотеррористами, связывая их с финансированием вооруженных группировок и подрывом институтов в регионе.

На протяжении последнего десятилетия в фокусе были Мексика и Колумбия. Также американцы часто упоминают Эквадор и Венесуэлу как ключевые транзитные узлы маршрутов кокаина в США и Европу.

За последние годы Эквадор превратился в один из главных перевалочных пунктов кокаина из Колумбии и Перу: порты на Тихом океане, слабые институты и проникновение картелей в политику привели к резкому росту насилия.

На этом фоне эквадорские власти все чаще обращаются к США за поддержкой в сфере разведки, ВМС и спецподразделений.

3 января 2026 года в результате военной операции США в Венесуэле был захвачен и доставлен в Южный округ Нью‑Йорка президент Венесуэлы Николас Мадуро. Ему предъявили наркотеррористические обвинения.