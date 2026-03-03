Импорт китайских автомобилей марки Chery в Россию рухнул в сто раз из-за перехода на локализованный бренд Tenet

За январь–февраль 2026 года в Россию ввезли всего 41 новый автомобиль марки Chery — в сто раз меньше, чем за тот же период прошлого года (4,2 тысячи). Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, практически все ввезенные в этом году машины оформлены на физических лиц.

Целиков уточнил, что резкое падение объемов импорта наметилось еще в начале 2025 года, однако тогда небольшие поставки всё же продолжались. К началу 2026 года ввоз автомобилей под маркой Chery практически сошел на нет. При этом, по словам эксперта, поклонникам бренда беспокоиться не о чем: три основные модели по-прежнему производятся в России под маркой Tenet, а суббрендов концерна на рынке представлено множество.

Замена Chery на Tenet началась в 2025 году. Tenet — российский автомобильный бренд, созданный китайской компанией Defetoo и холдингом «АГР», владеющим бывшими заводами Volkswagen и Hyundai в России. Производство кроссоверов локализовано с августа 2025 года на калужской площадке «АГР Холдинга», бывшем заводе Volkswagen. Там выпускаются три модели — T4, T7 и T8, являющиеся лицензионными копиями моделей Chery.

По итогам 2025 года Chery занял третье место по продажам в России с результатом около 99,9 тысячи автомобилей — на 36,7% меньше, чем годом ранее. Tenet вышел на рынок только к началу осени и за несколько месяцев вошел в топ-10 по продажам с результатом 33,4 тысячи штук.

В 2026 году компания Tenet планирует нарастить долю рынка свыше 10% и закрепиться в тройке лидеров. В первой половине года также ожидается запуск производства флагманского кроссовера Tenet T9 — аналога Chery Tiggo 9.

