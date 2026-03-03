Суд ЕС зарегистрировал иск Банка России о признании незаконной заморозки активов

Банк России подал иск в Общий суд Европейского союза (Люксембург) с требованием отменить регламент ЕС о бессрочной заморозке его активов. Заявление было подано 27 февраля 2026 года в порядке статьи 263 Договора о функционировании Европейского союза. В картотеке суда дело обозначено как «Банк России против Совета ЕС», статус — находится на рассмотрении.

Регулятор оспаривает Регламент Совета ЕС от 12 декабря 2025 года № 2025/2600, которым была установлена бессрочная заморозка активов Банка России.

В Банке России считают, что регламент нарушает базовые права, в том числе право на доступ к правосудию и неприкосновенность собственности, а также принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, гарантированные международным правом и правом ЕС. По мнению регулятора, данные меры противоречат фундаментальным принципам права и принципу верховенства закона.

Кроме того, в заявлении указывается на якобы допущенные процедурные нарушения при принятии документа. В частности, по утверждению Банка России, регламент был принят большинством голосов, а не единогласно, что, как считает истец, противоречит требованиям статьи 215 Договора о функционировании ЕС.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что размораживание российских суверенных активов в Евросоюзе теперь возможно только при поддержке квалифицированного большинства стран ЕС. По ее словам, ранее продление заморозки могло быть заблокировано, если хотя бы одно государство-член выступало против.

Параллельно 15 декабря прошлого года Банк России подал иск в Арбитражный суд Москвы к бельгийскому депозитарию Euroclear на сумму 18,17 трлн рублей (€195 млрд). В Euroclear, по данным регулятора, хранятся около €180 млрд замороженных активов Банка России.

