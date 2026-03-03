Бастрыкин призвал конфисковывать все имущество у осужденных за коррупцию и лишать приобретенного гражданства за тяжкие преступления

Глава Следственного комитета на расширенном заседании коллегии ведомства предложил изымать всё имущество у коррупционеров. По словам Александра Бастрыкина, это обеспечит значительные поступления в бюджет, а сама мера «давно ожидается обществом». Также глава СК призвал расширить список преступлений, за совершение которых власти будут лишать приобретенного гражданства.

В прошлом году в суды направили более 14 тысяч уголовных дел по «коррупционным» статьям — на четверть больше, чем в 2024-м, рассказал Бастрыкин. Обвинения были предъявлены нескольким сотням депутатов, глав муниципалитетов, следователей, сотрудников прокуратуры и судей.

Среди резонансных Бастрыкин выделил дела против бывшего рязанского губернатора и бывшего сенатора Николая Любимова, подмосковного экс-прокурора Алексея Харитоненко и экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотарёвой, которым вменили получение многомиллионных взяток.

Помимо этого, глава СК призвал расширить список преступлений, за совершение которых власти будут отнимать паспорт у натурализованных граждан РФ. В частности, основанием для этого станет любое умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление.

«Натурализованные граждане, совершившие подобные крайне опасные деяния, утрачивают политико-правовую связь с государством, а сохранение гражданства в таких случаях подрывает доверие общества в целом к институту гражданства как таковому», — заключил Бастрыкин.

Сейчас приобретенного гражданства лишают за преступления террористического характера, деяния, направленные против общественной безопасности, половой неприкосновенности, а также обороноспособности государства.