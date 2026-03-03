Банк России подал в Общий суд Европейского союза иск, оспаривающий заморозку российских активов в ЕС

Банк России 27 февраля подал в Общий суд Европейского союза в Люксембурге иск с требованием признать незаконной заморозку российских активов в ЕС. Как говорится в пресс-релизе Центробанка, опубликованном 3 марта, в иске оспаривается регламент Совета ЕС от 12 декабря 2025 года, который предусматривает бессрочную блокировку активов, а также «исключение возможности судебной защиты нарушенных прав на активы».

«В результате принятия регламента ЕС были нарушены, помимо прочего, базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, гарантированные международными договорами и правом Европейского союза, что противоречит фундаментальным принципам права и не может быть признано совместимым с принципом верховенства права».

В регламенте Совета ЕС указано, что война, начатая Россией против Украины в 2022 году, нанесла ощутимый ущерб экономике Евросоюза. В частности, война привела к росту цен на нефть, газ и продовольствие, к снижению экспорта и импорта, вызвала дефицит отдельных товаров, нарушила цепочки поставок. Как говорится в документе, разморозить российские активы целесообразно только тогда, когда Россия «прекратит свою агрессивную войну против Украины, предоставит ей репарации в объеме, необходимом для восстановления без экономических и финансовых последствий для Союза, и когда действия России в контексте ее агрессивной войны против Украины объективно перестанут представлять серьезную угрозу экономике Союза и его государств-членов».

12 декабря Центробанк России сообщил, что подает в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, где хранится большая часть замороженных активов ЦБ. В иске Банк России оценил причиненный ему ущерб в 18,17 трлн рублей (примерно €195,6 млрд).

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что, в случае если власти России арестуют находящиеся в стране активы Euroclear, бельгийский депозитарий сможет компенсировать потери за счет замороженных российских активов. «Финансовым учреждениям ЕС, владеющим этими активами, полностью обеспечивается защита от судебных исков. В рамках действующего санкционного режима депозитарии ценных бумаг могут компенсировать любой арест [своих активов] в России за счет заблокированных активов, находящихся здесь», — заявил чиновник.