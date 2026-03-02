В Украине вступил в силу закон об обязательной эвакуации детей из зон боевых действий без согласия родителей

В Украине начал действовать закон № 4779-IX, который вводит обязательную эвакуацию населения из районов активных и потенциальных боевых действий. В первую очередь документ касается несовершеннолетних, проживающих в опасных зонах.

2 марта закон подписал президент Владимир Зеленский, сообщила Верховная рада Украины. Ранее парламент передал документ на подпись главе государства 13 февраля.

Что меняется

Согласно новым нормам, эвакуация детей из районов активных боевых действий становится обязательной. Решение о вывозе несовершеннолетних в безопасные регионы теперь могут принимать военные администрации. При этом согласие родителей или законных представителей не является обязательным условием, если речь идет о прямой угрозе жизни и здоровью ребенка.

Власти подчеркивают, что приоритетом является право ребенка на жизнь и безопасность. Закон расширяет полномочия органов государственной власти в условиях военного положения и уточняет механизм принудительной эвакуации.

В пояснительной записке отмечается, что ранее процесс эвакуации осложнялся отказами со стороны родителей или опекунов, несмотря на угрозу обстрелов и боевых действий.

Документ также регулирует порядок организации перевозки детей, обеспечение их временным жильем, питанием, психологической поддержкой и защитой персональных данных.

