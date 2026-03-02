Скончался возглавлявший «Коляда-театр» в Екатеринбурге драматург Николай Коляда, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. 25 февраля в тяжелом состоянии он был госпитализирован в городскую больницу Екатеринбурга.

Николай Коляда — автор более ста пьес. 38 из них были поставлены в разное время в театрах России, ближнего и дальнего зарубежья. В собственном театре как режиссер поставил десятки спектаклей, два из которых получили премию губернатора Свердловской области.

Несколько лет вел авторскую телепрограмму «Черная касса» на Свердловской государственной телерадиокомпании. В 2002 году вел программу «Мой мир» на телеканале «Культура».

В 2024 году в московском театральном центре «На Страстном» отменили 28 гастрольных спектаклей «Коляда-театра». Ранее московский театральный центр потребовал от Николая Коляды заменить во всех спектаклях артиста Олега Ягодина или отменить гастроли. Коляда написал тогда, что требования театральному центру «На Страстном» выдвинули «компетентные органы» из-за того, что Ягодин «дискредитировал Вооруженные силы РФ». Он отметил, что мог бы заменить Ягодина, который задействован в девяти спектаклях, но не будет этого делать и лучше отменит гастроли.