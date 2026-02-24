Финские ученые объяснили, как во время пандемии образовывались группы ковид-диссидентов и почему власти не смогли до них достучаться

Финские исследователи установили, что наибольшую угрозу для антикризисного управления представляют граждане, которые воспринимают официальную коммуникацию как политически мотивированную ложь и в ответ создают собственное замкнутое информационное пространство.

Ученые из Университета Восточной Финляндии, Университета Вааса и Прикладного университета Лауреа провели 30 полуструктурированных интервью с участниками финских Facebook-групп, посвященных пандемии COVID-19. Исследование опубликовано в International Journal of Public Sector Management.

По итогам анализа авторы выделили четыре профиля информационного поведения граждан в условиях кризиса. Это «дежурные», добровольно проверяющие факты и борющиеся с дезинформацией, «аутсайдеры», превращающиеся в гражданских активистов, и «мейнстримеры», доверяющие институтам и ищущие в групповом общении эмоциональную поддержку, — так или иначе остаются в рамках общего информационного пространства. Четвертый профиль, «соплеменники», принципиально выбивается из этого ряда.

Авторы подчеркивают, что появление подобных групп — не случайность, а следствие конкретных управленческих ошибок: противоречивых официальных заявлений, закрытой односторонней коммуникации и игнорирования гражданских запросов. Исследователи призывают власти перейти от контроля над информационной повесткой к роли посредников в общественном диалоге — только так, по их мнению, можно предотвратить радикализацию недоверия в следующем кризисе.

«Соплеменники» убеждены, что официальные сообщения о пандемии политически мотивированы или намеренно манипулятивны — одни преувеличивают угрозу, другие ее преуменьшают. Они не просто игнорируют официальную повестку, но активно создают альтернативную медиасреду и замкнутые сообщества единомышленников, внутри которых циркулирует собственная версия реальности. Со временем эта логика распространяется за пределы информационного поведения: участники таких групп пересматривают социальные связи, меняют образ жизни и разрывают контакты с теми, кто разделяет «официальную» картину мира.

Именно этот профиль авторы считают наиболее проблематичным с точки зрения кризисного управления. Постепенное формирование групповой идентичности, основанной на недоверии к институтам, подрывает коллективную адаптацию и готовность соблюдать противоэпидемические меры. При этом, в отличие от «аутсайдеров», которые добиваются публичного внимания и готовы к диалогу, «соплеменники» сознательно уходят от любого взаимодействия с официальными структурами — что делает их практически недостижимыми для традиционной кризисной коммуникации.

