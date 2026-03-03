Лилия Сафронова

Макрон анонсировал создание коалиции для обеспечения безопасности судоходства в условиях обстрелов на Ближнем Востоке

В Дубае загорелось здание консульства США после атаки дрона

Лавров опроверг заявление Буданова о том, что Россия согласилась на гарантии безопасности США для Украины

Ливан запретил военную деятельность КСИР на своей территории и ввел визовый режим для иранцев

Сеть ботов «Матрешка» начала кампанию перед земельными выборами в Германии. Жителей пугают терактами на участках

«Альтернатива для Германии» выделила €35 тысяч на конференцию правых движений в Вашингтоне

Минпромторг подготовил законопроект о технологическом сборе на гаджеты

Четверых грузинских оппозиционеров вызвали на опрос в Службу госбезопасности из-за высказываний об иранском влиянии на Грузию

Зеленский анонсировал отправку консультантов на Ближний Восток для помощи в борьбе с иранскими БПЛА «Шахед»

Иран заявил о серьезном повреждении ядерного объекта в Исфахане в результате ракетных ударов США и Израиля

В Иране выбрали нового верховного лидера после гибели Хаменеи. «Имя Хаменеи продолжится» — член Совета экспертов

Президент Ирана Пезешкиан созвонился с президентом Азербайджана Алиевым и обещал провести расследование удара по Нахичевани

Украина отправила группы военных для борьбы с дронами в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию — Зеленский

Дело против Алии Галицкой, совершившей самоубийство в ИВС, прекращено следствием

Судно немецкой компании загорелось в Ормузском проливе из-за обстрела. Через пролив не могут пройти и суда иранского «теневого флота»

МУС начал расследование против властей Беларуси по делу о депортациях по политическим мотивам после протестов 2020 года

Водитель грузовика, въехавший в синагогу в Детройте, погиб в перестрелке с охраной. Других жертв нет, полиция ищет взрывчатку

Российский газовоз Arctic Metagaz дрейфует в Средиземном море без экипажа после атаки БЭК и пожара

Партия рэпера Балендры Шаха победила на досрочных парламентских выборах в Непале. Он станет следующим премьер-министром

Деньги к деньгам. Почему мировое неравенство и рост сверхбогатства достигли рекордных значений

The Insider нашел более 6000 экспортеров, торгующих с подсанкционными российскими фирмами и поставщиками ВПК, 4000 из них — из Китая

«Как могли эти ублюдки построить школу на территории базы КСИР?!» Что жители иранского Минаба говорят об ударе по школе

«Самое масштабное сокрытие правды за всю мою взрослую жизнь». Как ЦРУ пыталось замолчать гаванский синдром

Центр 795: The Insider разоблачил новое сверхсекретное подразделение спецслужб, связанное с политическими убийствами за рубежом

Ядерный срыв: как конец договора СНВ-3 повлияет на гонку вооружений между Россией и США

Мода на бомбу. Как Путин втянул Европу в новую гонку ядерных вооружений

Агония гидры. Как иранская система выживает без иерархического руководства и почему пока хаос в Иране вероятнее демократии

Молдова запросила помощь ЕС в борьбе с загрязнением Днестра после российской атаки на украинскую ГЭС

Греческий танкер Maran Homer был атакован при заходе в порт Новороссийска

В Польше начался суд над россиянами и украинцами, причастными к отправке посылок со взрывчаткой в интересах российской разведки

Ежи способны воспринимать ультразвук, показали тесты. Это можно использовать для отпугивания ежей от опасных для них машин и газонокосилок

Протестующие из-за отключений электроэнергии на Кубе напали на офис Коммунистической партии в Мороне

Россия больше не сможет вербовать кенийцев на войну с Украиной — глава МИД Кении

Блогеру Валерии Чекалиной отменили домашний арест из-за состояния здоровья. У нее диагностирован рак

