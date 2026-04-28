Жуткое ощущение в домах с «призраками» объясняется инфразвуком от старых труб и вентиляции, вызывающим выброс кортизола — исследование

The Insider
Канадские ученые в контролируемом эксперименте показали, что инфразвук — низкочастотные колебания ниже 20 Гц, которые человеческое ухо не воспринимает, — повышает уровень гормона стресса кортизола и портит настроение, причем люди могут не догадываться о таком воздействии. По мнению авторов, именно инфразвук может объяснять жуткое ощущение чужого присутствия в старых зданиях, которое принято списывать на призраков. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Исследователи из Университета Макьюэна в Эдмонтоне пригласили 36 добровольцев и рассадили их по отдельным комнатам, где им предстояло слушать либо спокойную, либо тревожную музыку. Половину участников при этом незаметно облучали инфразвуком с частотой 18 Гц через скрытые сабвуферы — аналогичные колебания производят старые трубы, котлы и вентиляционные системы в домах. У всех участников до и после эксперимента брали образцы слюны, чтобы измерить уровень кортизола.

Ни один из участников не смог достоверно определить, звучал ли инфразвук в комнате, — результаты их догадок не отличались от случайных. Тем не менее анализ слюны зафиксировал у тех, кого облучали инфразвуком, статистически значимый рост кортизола. Те же участники сообщали о повышенной раздражительности, снижении интереса к происходящему и воспринимали музыку как более грустную — вне зависимости от того, была ли она изначально спокойной или тревожной.

Авторы подчеркивают, что зафиксированные изменения не объясняются эффектом ожидания: участники не знали, в каких именно случаях был включен инфразвук, и их самочувствие менялось вне зависимости от предположений о его присутствии. Это означает, что тело реагирует на неслышимые колебания на физиологическом уровне — через вестибулярный аппарат, который у человека сохранился с тех же эволюционных времен, что и у рыб, способных чувствовать инфразвук органами слуха.

Ведущий автор исследования, профессор психологии Родни Шмальц, пояснил, что в старых зданиях инфразвук особенно вероятен в подвалах, где изношенные трубы и вентиляция производят низкочастотные вибрации. Человек, заранее настроенный на встречу с «призраком», испытывает необъяснимую тревогу, раздражение или ощущение чужого присутствия и интерпретирует их как паранормальные, тогда как физической причиной служат колебания воздуха.

Авторы отмечают предварительный характер исследования — в нем участвовали всего 36 человек, преимущественно молодые женщины. В будущем ученые намерены проверить воздействие других частот и более длительного облучения инфразвуком, а полученные данные могут быть учтены при разработке строительных норм и стандартов допустимого шума в жилых помещениях.

