Член российской делегации в ПАСЕ Руслан Кутаев оправдал «убийства чести» и преследование ЛГБТ. Другие члены делегации его осудили

Член российской оппозиционной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) (секции, представляющей коренные народы), бывший вице-премьер правительства непризнанной Чеченской Республики Ичкерия Руслан Кутаев в интервью украинскому YouTube-каналу «Рiзнi люди» сделал сразу несколько провокационных заявлений, которые через месяц фактически повторил уже в интервью журналисту Александру Плющеву для его канала Breakfast Show.

Среди прочего он заявил, что его оскорбляют уроженцы Кавказа, открыто заявляющие о принадлежности к ЛГБТ-сообществу:

«Если люди в силу определенных причин, физиологии как-то себя позиционируют, то они могут заниматься своим делом, но тихо. <...> Ну, не надо ходить и заявлять, что я чеченец, что я чеченка, и выставлять нас на обозрение, понимая, что нас это оскорбляет».

Также он, по сути, оправдал «убийства чести» женщин:

«Каждая семья принимает решение самостоятельно. Отец, мать, дядя, брат, сын. Это их решение. <...> Убить, привезти домой, выдать, устроить свадьбу — всё это решает семья».

Также он обвинил в приходе к власти в России Путина американцев и «сионистов»:

«Не Россия избрала президента, а в Америке поставили палец и сказали: „Вот этот должен быть президентом“. Вот почему я обобщенно, по идеологической доктрине определяю? Если я что-то, какое-то имя называю, а я не знаю этого имени, тут начнется конспирология. Если говоришь, Ротшильды там влияют, — и всё, начнется: вот, евреи его назначили. Но простите, сионисты, может быть, христианские значительно больше, чем еврейские».

Как рассказала другая участница секции, представляющей коренные народы, Лана Пылаева, на сессии ПАСЕ, прошедшей на днях в Страсбурге, высказывания Кутаева не обсуждались. Общего заявления от российской платформы также не было сформулировано, но некоторые из ее членов прокомментировали слова Кутаева в частном порядке.

Дмитрий Гудков на YouTube-канале Александра Плющева заявил, что в рамках платформы в ПАСЕ представлены «разные организации и разные люди», решение о том, что в платформу войдет Кутаев, принималось руководством ПАСЕ, и другие члены платформы за него не отвечают.

«Антисемитизм неприемлем не только для меня, он неприемлем для руководства ПАСЕ, поэтому я думаю, что если такой вопрос там возникнет, ему придется как-то объяснять свою позицию. В любом случае я не должен отвечать за высказывание или действия кого-либо из членов платформы. Разве что за действия [Михаила] Ходорковского, потому что мы с ним представляем антивоенный комитет. В ПАСЕ много разных людей — 46 делегаций, внутри каждой — представители разных партий внутри парламентов. Там такое происходит! <...> Есть общие темы, по которым мы работаем, я понимаю, что все скандалы вылезают в первую очередь. <...> Насколько я знаю, у коллег был какой-то разговор с Русланом, на котором он сказал, что его не так поняли, выдернули из контекста».

Михаил Ходорковский на своей странице в Twitter (X) высказался более лаконично:

«При формировании Платформы в ПАСЕ мы с [Гарри] Каспаровым предлагали основным политическим группам, упомянутым в Резолюции, сформировать общий список.

FRF не согласилась, и в результате Бюро ПАСЕ само выбрало из 100+ заявок.

Ну ничего, на ошибках учатся.

Надеюсь».

При этом в своем Telegram-канале он написал более развернутый пост с такими словами:

«На чем держится европейская модель принятия решений? В ее основе — простой, но непривычный принцип: мнение каждого должно быть услышано. Он резко отличается от модели, распространенной в российской политической практике, где меньшинство должно подчиняться большинству. <...> Когда создавалась „российская платформа“, состоящая из россиян лишь наполовину, задача была не в единстве взглядов, а в том, чтобы собрать их спектр и попробовать наладить диалог. Отсюда — разнообразие участников и мнений. Мы там, чтобы научиться сосуществовать и решать общие вопросы при категорическом несогласии по целому ряду других проблем. И пока — получается».

Гарри Каспаров, в свою очередь, разместил на своей странице в Facebook пресс-релиз Форума свободной России с осуждением заявлений Кутаева:

«Форум свободной России последовательно выступает против любых форм антисемитизма, расизма, ксенофобии, гомофобии, трансфобии, мизогинии и иных форм дискриминации и языка ненависти. Мы считаем категорически неприемлемыми любые высказывания, содержащие дискриминацию, дегуманизацию или оправдание насилия, вне зависимости от того, в какой форме они были сделаны».

Любовь Соболь отметила в Twitter (Х), что самого заявления не видела, но «не разделяет позицию Кутаева от слова совсем».