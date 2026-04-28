Китайские корабли вошли в воды у островов Пэнху рядом с военными базами Тайваня

Тайвань зафиксировал активность китайских военных кораблей и авиации в районе Тайваньского пролива. Об этом пишет Taipei Times со ссылкой на Министерство обороны (первоисточник найти не удалось, сообщение также опубликовал Reuters). По данным ведомства, которые публикуют СМИ, вблизи островов Пэнху (Пескадорские острова) были обнаружены два корабля ВМС Китая — эсминец и фрегат. В ответ Тайвань направил к району собственные военно-морские и воздушные силы для наблюдения.

Китайские корабли вошли в воды к юго-западу от Пэнху — района, где расположены крупные базы ВМС и ВВС Тайваня. Тайваньские военные «внимательно отслеживали группировку и отреагировали соответствующим образом, задействовав военно-морские и воздушные силы». Точное местоположение не раскрывается.

Хотя ведомство ежедневно публикует данные о местоположении китайской военной авиации, информацию о перемещениях китайских кораблей оно раскрывает редко — как правило, только при обнаружении авианосцев.

Параллельно Минобороны Тайваня сообщает о продолжающейся активности китайских вооруженных сил. Согласно официальной сводке, за последние сутки зафиксированы 22 вылета самолетов китайской авиации. Из них 20 пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в северную и юго-западную части зоны ПВО Тайваня. Подобные сообщения ведомство публикует каждый день. Предыдущий массовый вылет китайской авиации произошел 25–26 апреля, когда было зафиксировано 28 вылетов, из них 18 пересекли срединную линию.

Китай, считающий Тайвань своей территорией, регулярно направляет военные корабли и самолеты в район острова. В Тайбэе такие действия осуждают и расценивают как давление. Президент Тайваня Лай Циндэ заявил, что так называемые «серые зоны» — тактики давления без прямого военного конфликта — и психологическое воздействие со стороны Пекина усиливаются. «Они стремятся сформировать новую нормальность, подрывающую статус-кво», — сказал он.

В Пекине ранее заявляли, что военная активность вокруг Тайваня «полностью оправдана и разумна». Правительство Тайваня отвергает претензии Китая на суверенитет, подчеркивая, что только жители острова могут определять его будущее.