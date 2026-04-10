В США пытаются закрыть дефицит диспетчеров с помощью геймеров

Власти США запустили кампанию по привлечению геймеров на работу авиадиспетчерами. Инициаторами стали Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Министерство транспорта.

В ведомствах считают, что навыки из видеоигр могут быть полезны в этой профессии. Речь идет о быстром мышлении, умении концентрироваться и работать в сложных ситуациях.

Авиадиспетчеры отвечают за безопасность полетов. В среднем они контролируют около 45 тысяч рейсов в день. При этом в стране не хватает специалистов: сейчас работает около 11 тысяч диспетчеров, что более чем на 3 тысячи меньше нужного количества.

Это необычный способ набора персонала, особенно для правительства США, известного своей бюрократией, отмечает Bloomberg. Но, по словам министра транспорта Шона Даффи и главы FAA Брайана Бедфорда, в этом и смысл. «Чтобы привлечь новое поколение авиадиспетчеров, нам нужно адаптироваться», — заявил Даффи

Чтобы решить проблему, власти предлагают бонусы новым сотрудникам и стараются удержать тех, кто может выйти на пенсию. Также планируется снизить процент отсева в учебном центре в Оклахома-Сити, где сейчас он держится в районе 30%. 

