Генсек ООН осудил удары Израиля по Ливану. Целями были сотни бойцов «Хезболлы», заявил ЦАХАЛ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил масштабные удары Израиля по Ливану 8 апреля, заявив о сотнях погибших и раненых мирных жителей, включая детей, а также о разрушении гражданской инфраструктуры. Об этом говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.

Гутерриш выразил глубокие соболезнования правительству и народу Ливана и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он подчеркнул, что продолжающиеся боевые действия в Ливане на фоне объявленного перемирия между США и Ираном создают серьезную угрозу для его соблюдения и подрывают усилия по достижению долгосрочного мира в регионе.

Генсек ООН призвал все стороны немедленно прекратить боевые действия и напомнил о необходимости соблюдать международное право, включая международное гуманитарное право. По его словам, мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены, а атаки на них недопустимы.

Гутерриш также заявил, что у конфликта нет военного решения, и призвал стороны вернуться к дипломатическим каналам, а также к полной реализации Резолюции 1701 СБ ООН, регулирующей ситуацию на границе Израиля и Ливана.

8 апреля ЦАХАЛ сообщил о крупнейшей атаке с начала операции: более 100 целей были поражены за 10 минут. Среди целей, по данным ЦАХАЛ, были сотни боевиков «Хезболлы», командные центры «Хезболлы» и другие объекты военной инфраструктуры, включая разведывательные штабы и офисы, используемые группировкой для планирования атак на военнослужащих ЦАХАЛ и израильских граждан; инфраструктура ракетных и военно-морских подразделений «Хезболлы»; а также объекты элитного подразделения «Радван» и воздушного подразделения группировки.

Поддерживаемая Ираном террористическая группировка «Хезболла» заявила, что продолжит наносить удары по Израилю. В ночь на 9 апреля, по ее утверждению, в ответ на «нарушение перемирия» Израилем был обстрелян кибуц Манара на севере страны.

После прекращения огня между США и Ираном власти Израиля, а затем и США заявили, что соглашение не распространяется на Ливан.



Кроме ООН, удары Израиля по Ливану публично осудил президент Франции Эммануэль Макрон. Также в МИД Италии был вызван посол Израиля, чтобы потребовать объяснений по поводу выстрелов, произведенных по итальянскому конвою в составе миссии ООН в Ливане.

