Казахстан отказался от помощи России в строительстве ТЭЦ

Три теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Семее, Усть-Каменогорске и Кокшетау Казахстан построит без российского участия, как планировалось изначально. К работам привлекут казахстанско-сингапурский консорциум, сообщили вице-министр энергетики страны Сунгат Есимханов и председатель правления «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов.

Контракты на строительство станций в городах Семей и Усть-Каменогорск с консорциумом с сингапурским участием заключили в январе этого года. 

Еще осенью прошлого года в госхолдинге «Самрук-Энерго» не исключали, что в проектах будет участвовать российская «Интер РАО». Соглашения между ними были подписаны еще в 2023 году, но из-за финансовых проблем у российской стороны возникли проблемы с выделением финансирования, из-за чего ее участие в проектах оказалось под вопросом. В июле прошлого года казахстанские власти заявили, что начали строить станции без участия РФ, но выразили готовность продолжать сотрудничество. 

Сейчас же вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов окончательно подтвердил, что российская компания не будет участвовать в строительстве ТЭЦ:

«По трем ТЭЦ заключены EPC-контракты, российских подрядчиков там нет. Будут строить казахстанские подрядчики» (цитата по Tengrinews). 

Как уточняет Kursiv, весной этого года будут готовиться площадки и инфраструктура для строительства станций. Ввод в эксплуатацию станций в Семее и Усть-Каменогорске намечен на декабрь 2029 года, станции в Кокшетау — на февраль 2029-го. 

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

