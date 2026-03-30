Число убийств и изнасилований, совершенных российскими военными, резко выросло после начала войны — «Вот Так»

После начала полномасштабной войны против Украины в России резко выросло число тяжких преступлений, совершенных действующими военнослужащими. В 2025 году количество дел об убийствах в гарнизонных военных судах достигло максимума, следует из расследования издания «Вот Так».



По данным издания, в 2025 году в гарнизонные суды поступило 352 дела по статье об убийстве — на треть больше, чем годом ранее, и в 16 раз больше, чем в первый год войны. Всего с 2022 года в суды поступило 729 таких дел, тогда как за четыре довоенных года — лишь 67.

Аналогичный рост зафиксирован и по делам о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть: с 2022 по 2025 год в суды поступило 278 таких дел — в семь раз больше, чем до войны. При этом численность армии за это время увеличилась лишь примерно в полтора раза, что не объясняет кратный рост преступности.

Как отмечается в расследовании, большинство убийств совершается вне зоны боевых действий — жертвами становятся знакомые, родственники или случайные люди. Часто преступления совершены военными в состоянии алкогольного опьянения: упоминания алкоголя есть почти в трех четвертях изученных приговоров.

Резкий рост наблюдается и по делам о сексуализированном насилии. С 2022 года в гарнизонные суды поступило 549 дел по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, из них не менее 312 — в отношении несовершеннолетних. Почти половина таких дел пришлась на 2025 год.

Журналисты также фиксируют рост имущественных преступлений: с начала войны в суды поступило 659 дел о грабежах и разбое, почти половина из них — в прошлом году.

При этом реальные масштабы преступности могут быть значительно выше, отмечают авторы расследования. Данные гарнизонных судов не учитывают дела, находящиеся на стадии следствия, а также преступления, совершенные вне службы или на оккупированных территориях, где информация о судебных процессах практически не публикуется.