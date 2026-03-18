NYT: Икона латиноамериканского движения за гражданские права Сесар Чавес годами насиловал девочек и свою соратницу Долорес Уэрту

New York Times опубликовала расследование о сексуальном насилии, которое на протяжении нескольких лет совершал один из наиболее почитаемых деятелей в истории латиноамериканского движения за гражданские права — сооснователь профсоюза сельскохозяйственных рабочих США (UFW) Сесар Чавес, умерший в 1993 году.

Две женщины — Ана Мургия и Дебра Рохас — заявили изданию, что Чавес подвергал их сексуальному насилию в период с 1972 по 1977 год, когда им было 12–13 лет. По их словам, он приглашал их в свой кабинет в закрытой резиденции профсоюза в горах Техачапи (штат Калифорния) и запирал дверь. Мургия рассказала, что встречалась с Чавесом десятки раз на протяжении четырех лет. Рохас сообщила, что, когда ей было 15 лет, Чавес вступил с ней в половую связь — что по законодательству Калифорнии квалифицируется как изнасилование, поскольку она не достигла возраста согласия. Обе женщины говорят, что молчали десятилетиями из стыда и нежелания разрушить образ человека, ставшего символом борьбы латиноамериканцев за свои права.

Другое громкое обвинение выдвинула соратница Чавеса и соосновательница UFW Долорес Уэрта, которой в апреле исполнится 96 лет. По ее словам, зимой 1966 года Чавес вывез ее к винограднику в окрестностях Делано (штат Калифорния) и изнасиловал. Уэрта заявила, что не сообщала об этом никому — ни детям, ни близким друзьям — почти шестьдесят лет. Ее слова не удалось независимо верифицировать, однако их опровержений также не нашлось.

NYT опросила более 60 человек: бывших соратников Чавеса, его родственников и членов профсоюза — и изучила сотни страниц внутренних документов, электронных писем и аудиозаписей заседаний правления UFW. Журналисты также установили, что Чавес, имевший восьмерых детей в браке, является биологическим отцом как минимум четырех детей от трех других женщин, в том числе двоих — от Уэрты. Это подтвердили результаты тестов ДНК через сервис 23andMe.

Публикация расследования немедленно вызвала резонанс. UFW отменил ежегодные торжества в честь дня рождения Чавеса 31 марта, назвав обвинения «глубоко потрясающими» и несовместимыми с ценностями организации. Семья Чавеса заявила, что не готова «судить» о произошедшем, однако признала обвинения «крайне болезненными». Несколько ближайших соратников профсоюзного лидера, по данным NYT, были осведомлены об обвинениях годами, однако никакого расследования не проводили.

В 2024 году NYT и другие американские издания опубликовали расследования о систематическом сексуальном насилии и торговле людьми со стороны рэпера и продюсера Шона Комбса (Пи Дидди). В сентябре того же года он был арестован. В октябре 2025 года Комбс был признан виновным по нескольким статьям, в том числе о сексуальном насилии и рэкете, и приговорен к сроку заключения. Против него подано более 120 гражданских исков.

