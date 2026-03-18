Суд изъял у депутата гордумы Краснодара имущество на 10 млрд рублей

Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил иск заместителя генерального прокурора и обратил в доход государства имущество депутата городской думы Виктора Тимофеева и связанных с ним лиц. Общая стоимость активов, подлежащих изъятию, составила более 10 млрд рублей.

Суд согласился с доводами прокуратуры о том, что Тимофеев, занимая должности в муниципальном представительном органе, использовал административный ресурс и политическое влияние для лоббирования интересов подконтрольных компаний. По версии надзорного ведомства, он обеспечивал этим структурам получение муниципальных контрактов и доступ к ресурсам городской администрации.

В частности, как следует из пресс-релиза суда, по указанию Тимофеева муниципальные учреждения Краснодара заключали контракты на перевозку организованных групп детей с подконтрольным ему ООО «Кубаньгрузсервис» (ООО «КГС»). При этом на протяжении более 15 лет этой компании безвозмездно передавались муниципальные автобусы. В ноябре 2025 года еще один крупный контракт на перевозку детей — на сумму 515,9 млн рублей — был заключен с принадлежащим Тимофееву ООО «СпецТрансАвто».

Всего, по данным прокуратуры, с 2011-го по 2025 год подконтрольные депутату организации получили муниципальные подряды на сумму более 5 млрд рублей. Исполнение этих контрактов сопровождалось нарушениями требований безопасности перевозок, утверждается в материалах дела.

Полученные средства, как считает суд, Тимофеев направлял на покупку недвижимости и других активов, оформляя их на родственников и подконтрольных лиц. В результате в доход государства обращены 100% долей в трех компаниях, 16 объектов недвижимости, 25 земельных участков и семь транспортных средств, рыночная стоимость которых составляет 10 074 549 295 рублей.

Согласно судебной карточке дела, помимо самого Тимофеева, ответчиками проходили также Инесса и Инна Тимофеевы, Елена Василенко и компании ООО «КГС» и ООО «СпецТрансАвто». Третьими лицами указаны ООО «КГС-Автоцентр» и ООО «КГС-Мол».

Сам Тимофеев ранее отрицал нарушения. В феврале 2026 года он объявил в своем Telegram-канале о прекращении работы в городской думе Краснодара, заявив, что ему «не в чем себя упрекнуть перед избирателями». В описании канала он называет себя соучредителем ООО «Кубаньгрузсервис».

