Национальный архив США опубликовал несколько миллионов документов бывших членов НСДАП

Национальный архив США оцифровал и выложил в открытый доступ несколько миллионов документов бывших членов НСДАП — бумаги были захвачены американской армией во время наступления на Германию в конце Второй мировой войны. До этого момента они были скрыты от публики. Из-за большого количества запросов архив доступен с перебоями. Всего он насчитывает больше 16 млн слайдов.

Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, заслуга в сохранении архива учетных карточек членов НСДАП, содержавших фотографию, личные данные и место жительства, принадлежит директору бумажной фабрики в Мюнхене Хансу Хуберу. В конце войны, вопреки приказу руководства нацистской партии уничтожить документы, он спрятал их под макулатурой. Таким образом ему удалось сохранить около 80% учетных карточек 8,5 млн немцев, состоявших в НСДАП на 1945 год. После окончания войны карточки были конфискованы американской армией и использовались при процедуре денацификации. Позднее документы были отфотографированы на микропленку, а в 1990-х — возвращены из США в Германию. Сейчас оригиналы учетных карточек бывших нацистов хранятся в Федеральном архиве в Берлине.

Кроме учетных карточек, в архиве содержатся также заявления о вступлении в НСДАП, документы о членстве в нацистских профессиональных организациях учителей и врачей, несколько десятков тысяч судебных дел, рассмотренных в Третьем рейхе, в том числе о государственной измене, и черные списки, содержащие информацию о людях, которым был запрещен прием в НСДАП.

Хранящиеся в Германии архивы НСДАП давно оцифрованы, однако их публикация в открытом доступе планируется только в 2028 году — спустя сто лет со дня рождения самых молодых членов нацистской партии, родившихся в 1928 году. Пока они доступны только по запросу после заполнения анкеты.