Греческий танкер Maran Homer был атакован при заходе в порт Новороссийска

Греческий танкер Maran Homer (IMO: 9761372) был атакован неизвестным объектом утром 14 марта во время ожидания разрешения зайти в терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. Повреждения, полученные судном, незначительны, пострадавших нет — танкер шел без груза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию — владельца судна Maran Tankers Management.

По данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, танкер уже покинул российское побережье и сейчас пересекает Чёрное море, направляясь в Стамбул. Согласно заявлению Maran Tankers, судно во время атаки находилось за пределами российских территориальных вод и собиралось загрузиться казахстанской сырой нефтью. Танкер не находится под санкциями и не относится к «теневому флоту».

В конце прошлого года Украина несколько раз атаковала инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, перекачивающего казахстанскую и российскую нефть, в результате чего терминалы КТК оказывались вынуждены приостановить отгрузку нефти. В декабре 2025 года экспорт нефти через КТК снизился на 24% по сравнению с ноябрем из-за атак. Часть нефти из Казахстана была по решению госкомпании «КазМунайГаз» перераспределена на другие экспортные маршруты.