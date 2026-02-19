«Авторынок Грузии развивался за счет подержанных машин, запрет на ввоз авто старше 6 лет ударит по населению и экономике» — автоэксперт

Правительство Грузии намерено запретить ввоз в страну автомобилей старше 6 лет, сообщил на прошлой неделе премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Соответствующий законопроект уже внесен в парламент, который полностью контролируется партией «Грузинская мечта».

«В 2012 году в стране было зарегистрировано 864 тысячи автомобилей, а по данным текущего года этот показатель превысил 2 миллиона. Очевидно, о росте какого масштаба идет речь. Такое увеличение числа автомобилей, с одной стороны, приводит к перегрузке дорожного движения, а с другой – к ухудшению экологической ситуации. Соответственно, мы считаем необходимым принять меры», — заявил Кобахидзе.

Инициативу правительства уже раскритиковали грузинские автодилеры и автоимпортеры. «Автопарк станет еще более устаревшим, потому что новые машины ввозиться не будут, те, что есть, никуда не исчезнут, и при этом заменить их автомобилями более нового года выпуска потребитель просто не сможет», — заявили в Ассоциации автоимпортеров. Участники рынка сообщили о намерении провести акцию протеста 21 февраля.

Как рассказал в беседе с The Insider экономист, профессор менеджмента в Кавказском университете (Тбилиси) Вахтанг Парцвания, принятие закона будет иметь негативные социальные и экономические последствия, поскольку уровень доходов населения в Грузии невысокий, а общественный транспорт в регионах развит слабо.



«Инициатива формально выглядит как экологическая мера, направленная на обновление автопарка и снижение нагрузки на дорожную инфраструктуру. Масштабы проблемы действительно серьезны: к 2026 году число автомобилей в Грузии превысило 2 млн, из которых примерно 900 тысяч зарегистрированы в Тбилиси. При этом около 80% всех зарегистрированных машин старше 10 лет. Темпы прироста автопарка опережают развитие городской инфраструктуры, что усиливает пробки и экологическую нагрузку.

Однако столь резкое ограничение импорта автомобилей старше 6 лет может иметь ряд долгосрочных последствий.

Во-первых, социальный эффект. Грузия исторически развивала рынок за счет импорта подержанных автомобилей из США, Японии и Европы. Это сделало личный транспорт доступным для семей со средними и низкими доходами. Запрет ограничит предложение бюджетных машин, что приведет к росту цен на автомобили 7–15-летнего возраста и удорожанию вторичного рынка в целом. В условиях, когда средний доход населения остается относительно невысоким, автомобиль для многих — это инструмент занятости (такси, доставка и курьерские службы, малый бизнес). Резкое ужесточение правил может вызвать социальное недовольство, особенно в регионах, где общественный транспорт развит слабее.

Во-вторых, экономический эффект. Вокруг импорта подержанных автомобилей в Грузии сформирована полноценная экосистема: логистика, портовые услуги, аукционные компании, ремонтные и сервисные центры. Рынок традиционно строился на обороте доступных автомобилей, и его резкое сужение может повлиять на занятость, обороты и издержки в смежных секторах и в конечном счете — на поступления в бюджет.

В-третьих, экологический эффект может оказаться менее значительным, чем ожидается. Возраст автомобиля не всегда напрямую определяет уровень выбросов. Более важны экологические параметры, реальное техническое состояние и контроль за выбросами. Во многих странах борьба за экологию строится не на жестком возрастном пороге, а на комплексных мерах: это постепенное повышение налоговой нагрузки на старые машины, привязка ввозных пошлин к экологическому стандарту, ограничение въезда наиболее загрязняющих автомобилей в центры городов и стимулирование покупки более экологичных моделей. Такой подход позволяет обновлять автопарк постепенно, без резкого ценового шока.

Для того чтобы рынок перешел преимущественно на новые автомобили, должны совпасть несколько факторов: устойчивый рост доходов населения, доступное автокредитование, стабильная макроэкономическая среда и развитая дилерская сеть. Сегодня грузинский рынок этим условиям в полной мере не соответствует».

В настоящее время в Грузии ограничены ввоз и регистрация легковых автомобилей, выпущенных до 2013 года, в соответствии с экологическим стандартом Евро-5. С начала 2025 года аналогичные ограничения вступили в силу для грузовиков и автобусов старше 10 лет.

