«Автомобили Aurus для первых лиц собирают вручную в Москве, Путин и не заметит остановки массового производства этих машин» — автоэксперт

Глава Минпромторга Антон Алиханов 11 февраля сообщил, что проект создания единой модульной платформы (ЕМП) для российской автомобильной промышленности заморожен на неопределенный срок из-за нехватки денег в российском бюджете. На базе этой платформы, разрабатывавшейся с 2013 года, была создана линейка автомобилей Aurus, позиционировавшихся в прежде всего как машины для первых лиц государства, в том числе Владимира Путина.

В тот же день Telegram-канал «Русский автомобиль» сообщил, что завод Aurus в Елабуге (Татарстан) остановил работу в начале февраля и как минимум до конца марта. Позднее в пресс-службе компании Aurus заявили, что на предприятии «проходят работы по модернизации производственных операций в соответствии с графиком индустриализации, включая подготовку к выпуску обновленной модели».

Как рассказал в беседе с The Insider автоэксперт Алексей Мочалов, автомобили Aurus для гаража Путина собирают в Москве, отдельно от массового производства машин этой марки.

«Насколько я могу судить, с Aurus Путина проблем не будет: есть большой запас деталей, да и ездит он на них редко. Завод по производству автомобилей в Елабуге, который как раз приостановил сборку, и завод в Москве, который делает машины для гаража особого назначения, — это разные производства. В Москве автомобили Aurus производятся вручную специально для первых лиц, а машины, производимые в Елабуге планировалось продавать обычным людям в премиальном сегменте. Думаю, Путин и не заметит, что что-то произошло.

В Елабуге планировали собирать 5 тысяч автомобилей в год на линии бывшего завода Fold. План постепенно снижался, и в последние два года там производили по 120–140 машин. В этом году в плане всего 60 машин. Они могут спокойно остановить процесс на время. Никто никуда не спешит, потому что спроса на эти машины нет.

Собственник у Aurus менялся в 2025 году, когда Газпром был вынужден выкупить 51% акций. Они этого не очень хотели, им просто сказали, что надо выкупить. Этот кооператив, мягко говоря, убыточный. Просто президент сказал: „Надо“, и всем приходится тянуть это на себе».

Как ранее выяснил The Insider, изучив таможенные данные, некоторые детали для Aurus поставлялись из-за границы. Так, в период с января по март 2025 года через российскую таможню прошли шесть партий комплектующих для сборки двигателей, предназначенных для автомобилей Aurus Senat (на такой машине иногда ездит Путин). Детали немецкого производства были поставлены через Турцию.