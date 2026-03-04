В Совете экспертов Ирана заявили, что еще не выбрали нового лидера. Источники сообщали, что КСИР настоял на избрании сына Хаменеи

Совет экспертов Ирана отобрал кандидатов на роль нового верховного лидера страны, но еще не определился с выбором. Об этом, как передает агентство Mehr, заявил представитель Совета аятолла Ахмад Хатами.

«Лидер будет выбран при первой же возможности, но сейчас военное время», — пояснил Хатами. Он также отметил, что «цель врага — нанести удар по Совету экспертов».

Накануне Израиль нанес удар по зданию Совета экспертов в иранском городе Кум. Остается неясным, кто находился в это время в здании. Вскоре после атаки иранский оппозиционный канал Iranian International, а также Deutsche Welle, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что новым лидером Ирана избран Моджтаба Хаменеи — сын Али Хаменеи, прежнего лидера, убитого 28 февраля. Источники Iranian International отмечали, что Совет выбрал Моджтабу Хаменеи под давлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Эксперт по Ближнему Востоку, доцент Еврейского университета в Иерусалиме Симон Вольфганг Фукс ранее рассказывал The Insider, что Совет экспертов планирует провести голосование онлайн, поскольку «88 духовных лиц, составляющих Совет и уполномоченных избрать нового лидера, станут крайне привлекательной целью для удара со стороны Израиля или США, если физически соберутся все вместе».

