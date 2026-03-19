Протокол «Кузнечик» не позволит импортным смартфонам работать в российских сетях 5G — проект приказа Минцифры

Импортные смартфоны рискуют остаться без связи пятого поколения в России — Минцифры намерено обязать операторов при развертывании 5G-сетей применять отечественный криптоалгоритм NEA 7, известный как «Кузнечик», сообщают «Известия» со ссылкой на проект приказа ведомства. Зарубежные протоколы шифрования (европейский SNOW, американский AES и китайский ZUC) разрешается использовать лишь до 2032 года, после чего приоритет должен полностью перейти к российскому стандарту. Как сообщается, это означает заметное ужесточение позиции министерства, потому что еще в конце ноября 2025 года предыдущая редакция требований не ограничивала сроки работы иностранных алгоритмов.

Как пишут «Известия», проблема заключается в том, что ни один крупный мировой производитель телефонов не поддерживает «Кузнечик», а заставить их это сделать практически невозможно. В марте 2022 года все российские организации были исключены из международных стандартизирующих органов ETSI и 3GPP, которые определяют в том числе криптографические протоколы для 5G-сетей.

Участники рынка предупреждают, что ставка исключительно на отечественное шифрование сделает внедрение 5G в стране фактически невозможным. Отечественных базовых станций для сетей пятого поколения пока недостаточно, а российских чипсетов для 5G-смартфонов не разрабатывает никто. Если совместимые устройства так и не появятся, абоненты останутся на 3G и LTE, пояснил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, что существенно ограничит доступ к быстрому мобильному интернету.

В самом Минцифры признают, что заместить иностранные смартфоны и алгоритмы шифрования сегодня нечем, и потому на первом этапе запуск 5G в 2026 году возможен только на зарубежном оборудовании с иностранными протоколами. Ведомство совместно с силовыми структурами прорабатывает вариант, при котором зарубежные криптоалгоритмы будут допущены наряду с отечественными, но если телефон поддерживает российскую криптографию, она будет включаться в приоритетном порядке. Переходный период до 2032 года, по мнению экспертов, дает операторам, властям и производителям время для переговоров, но гарантий, что они увенчаются успехом, нет.

Ранее сообщалось, что российское правительство обязало операторов связи полностью перейти на отечественное оборудование для базовых станций стандартов GSM, LTE и 5G к 2029 году. При этом сами производители признавали, что не выпускают оборудования, подходящего под требования операторов.

