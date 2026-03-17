15 из 25 «мегаутечек» парникового газа метана происходит на территории Туркменистана — Stop Methane Project

Туркменистан возглавил мировой антирейтинг источников промышленных утечек метана по итогам 2025 года. Согласно анализу спутниковых данных, проведенному проектом Stop Methane Project Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA), 15 из 25 крупнейших в мире метановых шлейфов в нефтегазовом секторе зафиксированы на объектах этой страны, пишет The Guardian. Помимо Туркменистана, в антирейтинг вошли объекты в США, Венесуэле и Иране — все под управлением государственных компаний.

Исследователи проанализировали данные спутниковой системы Carbon Mapper и выявили 4,4 тысячи значительных выбросов метана за 2025 год — от 100 кг в час и более. Отмечается, что каждый из 25 крупнейших шлейфов по климатическому воздействию сопоставим с угольной электростанцией. Крупнейшая обнаруженная в 2025 году утечка зафиксирована в Техасе — 5,5 тонны метана в час, что эквивалентно выхлопам около миллиона внедорожников.

В октябре туркменские власти заявляли, что взяли утечки под особый контроль и устранят их в течение двух-трех дней. Однако новый анализ показывает, что масштабные выбросы в стране не прекратились. Исследователи указывают, что причина заключается в изношенности инфраструктуры советской эпохи, а не в непреодолимых технических трудностях. По их словам, большинство утечек устранимо в ходе планового обслуживания, а захваченный газ можно продавать — то есть меры фактически окупаются сами собой. Руководитель проекта Кара Хоровиц заявила:

«Это действительно выводит из себя. Если совсем немного улучшить инфраструктуру и наладить нормальное техобслуживание, можно решить очень важную часть проблемы».

Она также предупредила европейских покупателей туркменского газа, что ЕС вводит жесткие ограничения на выбросы метана, привязанные к импортируемым энергоносителям, и результаты мониторинга стоит воспринимать как сигнал о рисках.

Метан обеспечивает около 25% нынешнего глобального потепления, а с 2007 года его концентрация в атмосфере резко ускорилась — ученые называют это тревожной тенденцией, способной необратимо изменить климат. При этом сокращение выбросов метана дает быстрый эффект. В отличие от углекислого газа, метан выводится из атмосферы значительно быстрее. Масштабы туркменских утечек эксперты описывают как «ошеломительные» уже не первый год — новый анализ подтверждает, что ситуация принципиально не изменилась.

Ранее The Insider писал о том, как нефтяное лобби и выход США из климатических соглашений срывают мировые усилия по борьбе с глобальным потеплением.

