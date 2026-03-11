Жительницу Хабаровска приговорили к 17 годам за сорванные брошюры с призывом служить в армии. Ее обвинили в госизмене

1-й Восточный окружной военный суд приговорил 54-летнюю жительницу Хабаровска к 17 годам лишения свободы по статьям о государственной измене (ст. 275 УК РФ) и участие в деятельности террористической организаци (2 ст. 205.5 УК РФ). Как сообщает прокуратура Хабаровского края, женщина, имя которой не называется, была задержана управлением ФСБ по Хабаровскому краю.

По версии обвинения, жительница Хабаровска сорвала не менее 14 брошюр с призывами поступить на службу в российскую армию. Утверждается, что она якобы делала это по заданию украинской разведки, «выступая против специальной военной операции». В обмен на сотрудничество ей якобы обещали организовать выезд за границу.

«Кроме этого, в процессе выполнения задания она нашла в интернете информацию о гибели военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации с указанием его личных данных, которые в последующем направила представителю Украины», — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным правозащитного проекта «Первый отдел», в прошлом году в России было вынесено рекордное число приговоров по делам о шпионаже и госизмене, а также конфиденциальном сотрудничестве с иностранными организациями и оказании помощи противнику. В общей сложности были осуждены 468 человек.