Агентство по кибербезопасности США использует ИИ-модели Anthropic для аудита, несмотря на противостояние компании с Белым домом — Reuters

Федеральное Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) использует ИИ-модели от Anthropic для аудита государственного программного обеспечения, несмотря на продолжающееся противостояние компании с Белым домом. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Reuters.

По данным издания, CISA использует модель Claude Mythos для сканирования правительственных репозиториев кода на наличие ошибок и потенциальных уязвимостей. Несколько из них уже удалось найти, однако источники Reuters не привели подробностей.

Примечательно, что выбор пал именно на модель от Anthropic — компании, имеющей непростые отношения с правительством США.

В марте этого года разработчик ИИ-моделей был признан американскими чиновниками «угрозой для цепочки поставок». Этот статус ранее применялся к иностранным компаниям, которых подозревают в содействии шпионажу, отмечает Reuters. Такое решение стало продолжением конфликта вокруг условий использования искусственного интеллекта в военных целях: Anthropic требовала от Пентагона гарантий, что ее технологии не будут применяться для наблюдения за гражданами или управления автономным оружием.

Формально после этого решения американские чиновники должны были отказаться от использования ИИ-моделей компании, однако ее внесение в так называемый черный список заблокировали в суде в марте. СМИ позже писали, что пользоваться решениями Anthropic продолжает, например, Агентство национальной безопасности. Конфликт постепенно утих.

Но в середине июня компания снова столкнулась с давлением со стороны администрации Дональда Трампа. Из соображений нацбезопасности от нее потребовали закрыть для иностранцев доступ к двум ее моделям, Claude Mythos 5 и Fable 5. В итоге они пропали из публичного доступа и были восстановлены лишь на прошлой неделе.