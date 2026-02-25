Российская компания «Транснефть» сократила объемы приема нефти в свою трубопроводную систему примерно на 250 тысяч баррелей в сутки после украинской атаки по нефтеперекачивающей станции (НПС) «Калейкино» недалеко от Альметьевска в Татарстане на этой неделе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Пропускная способность пострадавшей станции — около миллиона баррелей в сутки, отмечает агентство. НПС «Калейкино» является важным узловым пунктом для перекачки и смешивания нефти, поставок сырья на российские НПЗ, а также в крупные порты типа Новороссийска и Приморска.

Нефть с этой станции также поступает в трубопровод «Дружба», по которому сырье шло в страны Евросоюза — в частности, Венгрию и Словакию.

Станция попала под атаку в ночь на 23 февраля. В результате удара беспилотников на ее территории загорелись по меньшей мере два резервуара объемом по 50 тысяч тонн каждый.

Масштабы ущерба, как отмечают источники агентства, еще неизвестны. Однако, если он будет серьезным, это может повлиять на объем и качество российского экспорта. Текущее сокращение приема нефти компании в основном затронуло поставки от татарстанского производителя «Татнефти».