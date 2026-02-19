Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал сограждан срочно покинуть Иран

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал находящихся в Иране польских граждан немедленно покинуть страну. Об этом сообщает Interfax со ссылкой на телеканал Polsat.

«Пожалуйста, немедленно оставьте Иран и ни при каких обстоятельствах не въезжайте в эту страну», — сказал Туск. Он добавил, что никто не сможет гарантировать эвакуацию в условиях возможного удара США по Ирану.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что США сосредоточили на Ближнем Востоке наибольшую авиационную мощь со времен вторжения в Ирак. По информации CNN, американские военные будут готовы к военной операции на ближайших выходных, если президент Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ. Израильское издание Ynet со ссылкой на израильских чиновников писало, что силовые ведомства и службы экстренной помощи в Израиле переведены на наивысший уровень готовности. Американские и израильские СМИ пишут со ссылкой на источники, что Трамп еще не принял окончательного решения по Ирану.



17 февраля в Женеве завершился второй раунд непрямых переговоров между представителями Ирана и США по ядерной программе Тегерана при посредничестве Омана. Трамп неоднократно угрожал военным ударом по Ирану в случае провала переговоров.

